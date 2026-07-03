Психиатр ответил, сколько нужно сеансов, чтобы победить депрессию

Врач-психиатр Артем Гилев положительно оценил инициативу по расширению доступности психотерапии для пациентов с депрессией.

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По его словам, психотерапия входит в число обязательных методов лечения депрессивных расстройств.

«Если мы говорим про психотерапию, то сеансов обычно надо около 20, чтобы был значимый эффект при депрессивных или тревожных расстройствах. Поэтому она, безусловно, нужна», — сказал Гилев в эфире Радио «Комсомольская правда».

Вместе с тем он обратил внимание на возможную нехватку подготовленных специалистов, способных обеспечить необходимую помощь всем пациентам.

Ранее стало известно, что Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с депрессией. Раньше система ОМС купировала только острые случаи, теперь россиян будут лечить круглый год.

По словам психиатра, участие самого пациента в лечении играет важную роль, особенно при работе с зависимостями.

Комментируя современные подходы к лечению, врач отметил, что при настоящем депрессивном расстройстве лекарственная терапия остается необходимой. Вместе с тем, по его словам, существуют и эффективные немедикаментозные методы, включая транскраниальную магнитную стимуляцию и электросудорожную терапию, доказавшие свою эффективность.

«Если это настоящее депрессивное расстройство, то, естественно, требуется лекарственная терапия», — заявил психиатр.

Кроме того, Гилев рассказал о высокотехнологичных методах лечения пациентов с тяжелой, устойчивой к терапии депрессией. По его словам, в таких случаях может применяться нейрохирургическая стимуляция головного мозга с помощью имплантируемых электродов. Эксперт отметил, что стоимость такого лечения в России составляет около 2 млн рублей, поэтому его включение в программы государственного финансирования позволило бы сделать помощь доступнее для пациентов.

Как сообщалось ранее, японские ученые обнаружили, что чтение бумажных книг может приносить дополнительные преимущества для здоровья мозга.