Перечислены главные причины непреодолимой сонливости днем

Сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков назвал главные причины непреодолимой сонливости, возникающей в середине дня. Их он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

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Врач объяснил, что после обеда или в середине дня сонливость чаще всего возникает, если человек слишком плотно поел.

«После приема пищи кровь активнее перераспределяется в сторону пищеварительной системы, а мозг получает сигнал, что организм занят перевариванием. Если обед был тяжелым, жирным или очень углеводным, сонливость усиливается. Сладости и быстрые углеводы дают короткий подъем энергии, но затем уровень глюкозы быстро падает, и появляются вялость, раздражительность и желание лечь», — заявил Новиков.

Еще одной причиной дневной сонливости специалист считает плохое качество ночного отдыха. Он предупредил: даже после семь-восьми часов сна человек может чувствовать себя разбитым, если он лег слишком поздно или если его сон был поверхностным, прерывался и не содержал достаточного количества фаз глубокого сна.

Также, по словам Новикова, сонливость может быть вызвана недостатком физической активности. Когда человек долго сидит неподвижно, кровообращение замедляется, а мышечная активность снижается. Из-за этого мозг получает меньше «сигналов бодрости» от тела. Сомнолог добавил, что постоянная дневная сонливость может быть признаком таких болезней, как анемия, гипотиреоз, депрессия, хронический стресс, апноэ сна. Кроме того, она может появляться при инфекциях и некоторых неврологических состояниях.

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