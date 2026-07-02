Врачи вернули зрение пациенту с редким аутоиммунным заболеванием

В Нижневартовске врачи смогли вернуть зрение молодому человеку, который внезапно начал слепнуть, как выяснилось, из-за редкого недуга, который было непросто диагностировать.

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Все началось с головной боли в височной области, таблетки помогали, и особо парень из-за этого симптома не волновался. Потом появились боль при движении глаз, ухудшение зрения. Он прошел курса лечения в офтальмологическом отделении, зрение улучшилось, но увы ненадолго.

Спустя непродолжительное время все стало только хуже — упала острота зрения, потом нарушилось цветовосприятие, и вскоре наступила почти полная слепота. Пациента экстренно госпитализировали в окружную клиническую больницу, где начали искать причину состояния — провели дополнительные обследования, собрали консилиум.

«Совместно с ревматологами было принято решение о проведении гормональной пульс-терапии. Лечение дало положительный эффект — зрение начало восстанавливаться», — рассказал директор Депздрава Югры, доктор медицинских наук Роман Паськов.

По словам заместителя главврача Магомеда Дибирова, случай был диагностически сложным. Окончательно все прояснилось после динамического наблюдения за лабораторными показателями и оценки клинической картины: изолированный церебральный васкулит — редкое аутоиммунное заболевание, при котором воспалительный процесс затрагивает сосуды центральной нервной системы, но нет признаков системного поражения организма.

Сейчас состояние пациента стабильное, зрение восстановилось.