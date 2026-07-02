В России планируют расширить неонатальный скрининг

Минздрав РФ планирует расширить неонатальный скрининг, добавив в него еще пять заболеваний. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

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«Мы планируем дальше расширять (неонатальный скрининг — прим. ТАСС), еще запланировали включение пять заболеваний», — сказала она на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.

Котова добавила, что при выявлении заболеваний в ходе данного скрининга, фонд "Круг добра" начинает обеспечивать детей необходимыми препаратами.

Неонатальный скрининг проводится практически всем новорожденным в России и на данный момент помогает выявить 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний.