Психолог ответил, кого будут бить током в лечебных целях

Определенный процент людей нуждается в радикальном воздействии на мозг, заявил НСН Павел Жавнеров.

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При эндогенной депрессии врачи могут бить пациентов током, главное - найти нужную мощность и частоту процедуры, но таких больных — меньшинство, рассказал психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН.

Минздрав планирует обновить стандарт лечения депрессии, добавив в него в том числе акупунктуру токами крайне высокой частоты, электросудорожную терапию и гипоксивоздействие, пишет ТАСС. Жавнеров не удивился таким планам ведомства.

«Нужно четко очень понимать, что есть два вида депрессии. Одна психологическая, связанная с эмоциональным состоянием человека, его жизнью, мировосприятием и так далее. А вторая — с работой его мозга, так называемая эндогенная депрессия. Никакие токи не помогут в первом случае, да и вряд ли такое лечение назначат таким людям, потому что они могут быть совершенно обычными: ходят на работу, моются, следят за собой. При эндогенной депрессии пациенты могут неделями не ходить в душ, они не способны делать обычные дела: убираться, умываться. Они лежат целыми днями и плачут. Им нужны антидепрессанты и всевозможные способы улучшения работы мозга, включая воздействие электрическим током. Это применялось с давних времен. Тут только надо быть аккуратным и начинать воздействие с маленького напряжения, а дальше смотреть, что больше влияет: сила тока, регулярность или длительность процедур. Но мы говорим про очень-очень маленький процент населения, кто доходит до такого расстройства личности», — отметил он.

Жавнеров добавил, когда стоит обратиться к врачу за помощью при депрессии.

«Главный критерий — продолжительность такого настроения. Если вот у человека случилась стрессовая ситуация, которая запустила депрессивное состояние, то это нормально. Многие впадают в депрессию после утраты близкого, работы или получения какой-то травмы. Например, сломал ногу, бросила жена или стал банкротом. Жизнь бывает такой, но если состояние тоски длительное и прогрессирует, то пора пойти к врачу. Если нет сил убираться, общаться с людьми, работать, и такое в течение трех недель, то стоит обратиться к специалисту», — подчеркнул он.

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