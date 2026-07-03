Шесть неочевидных причин перхоти у женщин

Мы привыкли объяснять перхоть следствием неправильно подобранного шампуня. Но если белые хлопья на плечах появляются снова и снова несмотря на все усилия - это сигнал о сбоях в сложной системе женского организма, где все взаимосвязано. Разбираемся, где именно может скрываться проблема.

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За появление перхоти у большинства людей отвечает грибок Malassezia, который присутствует на коже примерно у 90% взрослых людей. В норме он никак себя не проявляет, но определенные условия заставляют этого «мирного соседа» активизироваться, что ведет к нарушению естественного цикла обновления клеток кожи. Обычно этот процесс занимает около месяца, но под воздействием грибка он ускоряется до 7–10 дней. В итоге клетки не успевают созревать, слипаются и превращаются в те самые белые хлопья.

Причин же, провоцирующих активность грибка, намного больше, чем мы привыкли думать.

1. Гормональные «качели»

Женские гормоны влияют на все, включая работу сальных желез. Андрогены, например, стимулируют выработку кожного сала, которое является идеальной питательной средой для Malassezia. Именно поэтому себорейный дерматит, крайней формой которого является перхоть, у мужчин встречается чаще — их гормональный фон к этому более расположен.

Но и в жизни женщины есть периоды, когда гормональный баланс нарушается. Например, в постменопаузе изменения гормонального фона напрямую влияют на развитие выраженного себорейного дерматита. Беременность, прием оральных контрацептивов, эндокринные нарушения — все это тоже может стать триггером. Так что, если перхоть появилась в период гормональной перестройки, то первым делом нужно обратиться к эндокринологу, а не менять шампунь.

2. Стресс

Наша кожа, в том числе на голове, тесно связана с нервной системой. Часто перхоть обостряется в периоды сессий, сдачи отчетов или после серьезных потрясений. И это не совпадение. Стресс нарушает работу всего организма, и кожа головы, как самый чувствительный орган, реагирует на нервное напряжение одной из первых.

Сильный или хронический стресс повышает уровень гормонов кортизола и адреналина, которые меняют состав кожного сала и ослабляют местный иммунитет. В результате грибок, который раньше не доставлял хлопот, получает идеальные условия для активного размножения. К сожалению, пока нервная система не придет в норму, косметические средства не помогут.

3. Избыток сахара

То, что мы едим, всегда отражается на коже: избыток сахара и фастфуда в рационе провоцирует усиленное выделение кожного сала, в том числе на волосистой части головы. А жирная кожа — это, как уже говорилось выше, идеальная среда для размножения Malassezia.

4. Скрытый дефицит цинка и витамина D

Состояние кожи зависит и от поступления полезных веществ. Несбалансированное питание часто ведет к дефицитам, в том числе витамина D и цинка. А цинк регулирует работу сальных желез, снимает воспаление и не дает грибку бесконтрольно делиться.

Дефицит «солнечного» витамина D тоже напрямую связан с себорейным дерматитом, так как он отвечает за иммунный ответ кожи и ее барьерные функции.

5. Кишечник — вторая голова

Связь между здоровьем кишечника и состоянием кожи — это доказанный факт. Нарушение микрофлоры провоцирует системное воспаление в организме. Это ослабляет защитный барьер кожи, делая ее более чувствительной к грибку.

Поэтому факторами риска для развития Malassezia могут стать все то же неправильное питание, стресс или приемом антибиотиков.

6. Чистота «до скрипа»

Слишком частое мытье головы агрессивными шампунями с сульфатами (SLS, SLES) и парабенами пересушивает кожу, нарушая ее защитный слой. А это усиливает работу сальных желез и, соответственно, создает благоприятную среду для размножения грибка.

Резкий перепад температур во время мытья волос тоже вредит. Это нарушает микроциркуляцию кожи головы и так же может спровоцировать обострение себорейного дерматита.

Помните: перхоть — это повод задуматься не только о шампуне, но и о своем образе жизни. Начните с анализа питания и других неочевидных причин, и, возможно, найдете решение проблемы там, где и не думали искать. А лучше сразу обратитесь к трихологу, который сможет увидеть связь между вашей кожей и вашим здоровьем в целом.