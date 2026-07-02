Медики помогли четырехмесячной девочке избежать сложной операции

Медики Владивостокской клинической больницы № 2 помогли четырехмесячной пациентке с врожденным вывихом бедра. Благодаря консервативному методу лечения ребенок избежит сложной операции, сообщает пресс-служба минздрава Приморья.

© РИА Новости

Ребенок поступил в детское травматолого-ортопедическое отделение медучреждения. Без своевременного лечения вывих бедра может привести к нарушению походки, разрушению сустава и в итоге к инвалидности.

После всестороннего исследования специалисты приняли решение использовать консервативный подход к лечению. На протяжении трех недель врачи аккуратно корректировали положение ножек малыша, что позволило восстановить нормальное положение сустава без хирургического вмешательства. Для закрепления достигнутого эффекта была наложена гипсовая повязка.

«Гипсовая повязка останется до шести месяцев, после чего ее заменят специальной шиной. Если восстановление продолжится по плану, уже к году девочка сможет сделать свои первые самостоятельные шаги», — сообщила врач-травматолог-ортопед Светлана Столетняя.

Сейчас маленькая пациентка уже выписана домой. Медики в очередной раз констатируют, что ранняя диагностика и своевременное лечение играют ключевую роль в предотвращении сложных операций и сохранении здоровья ребенка.