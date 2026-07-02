В ХМАО годовалая девочка победила некроз кишечника

В Сургутском центре охраны материнства и детства спустя год успешно завершили лечение девочки, которая с рождения боролась за жизнь.

Как сообщает Ugra-news.ru, в Сургутском центре охраны материнства и детства спустя год завершили лечение девочки, которая с рождения боролась за жизнь. В августе 2025 года у новорожденной развился некроз кишечника – хирурги экстренно удалили поражённый участок и вывели стому.

По данными источника, потребовался почти год, чтобы малышка подросла и окрепла. Врачи провели реконструктивную операцию 4-й категории сложности – она длилась пять часов. Хирургическая бригада под руководством Кирилла Лизина восстановила естественную работу кишечника.

Через две недели после операции девочка чувствует себя хорошо – физиологические процессы восстановились.