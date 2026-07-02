Личинки свиного цепня в мозге испанца приняли за метастазы рака

Испанские врачи обнаружили в мозге 60-летнего пациента из Кастельона личинки свиного цепня. Изначально медики заподозрили метастатический рак, так как у мужчины были множественные поражения мозга и сильный отек. Пациент жаловался на усиливающиеся головные боли и изменения в поведении. Однако первичную опухоль в других органах найти не удалось, а МРТ показала, что образования оказались кистами с паразитами внутри.

Анализы подтвердили нейроцистицеркоз — заболевание, которое развивается после попадания в организм яиц свиного цепня, чаще всего через загрязненные продукты, воду или при нарушении гигиены. Пациент получил противопаразитарные препараты и стероиды для снижения воспаления и отека мозга, его жизни ничего не угрожает, сообщает телеканал Fox News.

Ранее в России также был зафиксирован редкий случай паразитарного заражения. Жительница Орловской области стала жертвой дирофиляриоза — червь поселился у нее в глазу после укуса комара. Женщина обратилась к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение инородного тела. Специалисты обнаружили под веком живого паразита и провели экстренное удаление под местной анестезией.

Дирофиляриоз вызывают круглые черви рода Dirofilaria, переносчиками которых выступают комары. Личинки, попадая в организм, могут мигрировать по тканям и в редких случаях достигать органов зрения или легких. Без своевременного вмешательства паразит способен вызывать воспаления, абсцессы и нарушение зрительных функций. В зоне повышенного риска находятся люди, часто бывающие у водоемов и в болотистой местности: охотники, рыбаки, дачники, жители сельских районов с высокой активностью кровососущих насекомых.