Как распознать аллергию на солнце

Если после пребывания на солнце появляются зуд, сыпь, покраснение или жжение, то это может указывать на фотодерматоз, который в народе известен как аллергия на солнце, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматолог, косметолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елизавета Шухман.

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«Классическая картина выглядит так. После пребывания на солнце — чаще всего через несколько часов или на следующие сутки — на открытых участках кожи появляются покраснение, мелкая сыпь в виде узелков или пузырьков, иногда сливающихся в бляшки. Все это сопровождается выраженным зудом, иногда жжением. Характерная особенность: чаще всего страдают грудь, зона декольте, тыльные поверхности кистей, предплечья, шея. При этом лицо, как правило, остается чистым — там уже привыкшая к солнцу кожа», — объяснила доктор.

Есть несколько типов фотодерматоза. Самый распространенный вариант — полиморфный фотодерматоз. Он обычно дебютирует весной, и при регулярном, но дозированном пребывании на солнце кожа «привыкает», и симптомы уходят. Врачи называют это харденингом, или закаливанием кожи.

«Другой вариант — солнечная крапивница. Здесь реакция развивается буквально в течение нескольких минут после выхода на солнце: появляются волдыри, как от ожога крапивой, сильный зуд. Это состояние встречается реже и требует обязательного обследования», — отметила доктор.

Отдельно нужно сказать о фототоксических и фотоаллергических реакциях. Они возникают, когда на коже или в организме оказывается вещество, повышающее чувствительность к солнцу. Это могут быть некоторые лекарства (определенные антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, ретиноиды, мочегонные средства), эфирные масла, компоненты косметики и даже сок некоторых растений — например, борщевика или сельдерея.

«В таких случаях реакция может быть очень выраженной, вплоть до тяжелых ожогов», — заключила Шухман.

При появлении симптомов важно уйти с солнца, если зуд и покраснение выражены, можно принять антигистамины, а если сыпь обширная или появилась впервые, то важно обратиться к врачу. В качестве профилактики можно использовать солнцезащитные кремы.