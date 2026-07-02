В Склифе впервые провели гибридную операцию

НИИ им. Склифосовского известен многими сложнейшими операциями. Его хирурги недавно впервые в стране вернули двум пациентам руки, а теперь провели еще одно уникальное вмешательство — гибридную операцию пациентке со сложной аневризмой сосудов головного мозга. Подробностями поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

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43-летняя женщина обратилась за помощью к врачам с жалобой на потерю зрения одного глаза. Во время обследования обнаружилась крупная аневризма внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв.

Операция проходила в гибридной операционной, и проводили ее несколько специалистов, в том числе нейрохирурги и рентгенэндоваскулярные хирурги. Им удалось полностью выключить из кровотока сложную аневризму и таким образом не только предотвратить кровоизлияние, но и сохранить пациентке зрение.

«Такая операция была проведена в России впервые. Уже через сутки пациентку перевели из реанимации, а через десять дней выписали домой», — рассказал Собянин.

Мэр напомнил, что на протяжении последних лет Москва модернизирует городские больницы — строит новые здания, реконструирует существующие, переоснащая их самым современным оборудованием и новейшей техникой. Так, во многих клиниках, включая Склиф, уже появились гибридные операционные, позволяющие выполнять вмешательства, которые раньше считались крайне опасными, а иногда практически невозможными.

Институт Склифосовского — крупнейший многопрофильный научно-практический центр экстренной, неотложной и плановой медицины. Сейчас для него строится новый комплекс, который позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи. Ввести его в строй столичные власти обещают в 2028 году.