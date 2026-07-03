Названы признаки «тихого» инфаркта

В возрасте следует быть внимательным с неочевидными признаками, которые говорят о проблемах с сердцем.

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«Это могут быть приступы учащенного или неритмичного сердцебиения, которые возникают без физической нагрузки, стресса, просто в обычной жизни, и даже, когда человек находится в покое. Также сигнализировать могут боли в области сердца. Та же одышка при физической нагрузке, которой раньше не было. Отмечу, что все эти симптомы могут быть и не связаны с сердечной патологией, но в любом случае стоит обратиться к врачу, чтобы их исключить», — сообщила «Свободной Прессе» врач-кардиолог клиники Поликлиника.ру Анастасия Яценко.

Признаки «тихого» инфаркта

«Очень редко, когда инфаркт переносится на ногах, но все же он присутствует, и я бы здесь выделила боли в эпигастрии, шее или только в левой руке. Иногда тихий инфаркт даже может протекать просто с головными болями. Еще сигналом должно стать резкое снижение давления, к примеру, у пациента всегда было давление 120−130, и тут вдруг оно резко снизилось до 90−80. Также на прием нужно идти, при сильной слабости, одышке без причины», — сказала кардиолог.

Ранее в новостях сообщалось, что один из самых опасных симптомов проблем с сердцем, маскирующихся под усталость, — это нехватка воздуха и тяжесть в груди при привычных действиях.