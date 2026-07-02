Врач успокоил мужчин с преждевременной эякуляцией

Уролог Педро Бастос успокоил мужчин, которые переживают из-за преждевременной эякуляции. В разговоре с изданием Terra он заявил, что в некоторых случаях быстрое семяизвержение считается нормой.

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Как пояснил Бастос, единичные случаи преждевременной эякуляции не означают наличие какого-либо заболевания. По его словам, у мужчины могут возникнуть временные проблемы в постели из-за стресса, усталости и даже длительного периода без секса.

О патологии речь идет только тогда, когда преждевременная эякуляция является стойкой и рецидивирующей, добавил специалист. Кроме того, на проблему указывает значительный дискомфорт как у самого мужчины, так и у партнерши.

«Наиболее часто используемые методы лечения включают поведенческие техники для улучшения контроля над эякуляцией, лечение тревожных расстройств при необходимости, а также лекарственные препараты, воздействующие на неврологические механизмы эякуляции», — заключил врач.

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