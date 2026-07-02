Россиян предупредили об опасности "укусов" морских ос

Отдыхающим на море россиянам стоит опасаться морских ос (также известных как кубомедузы) и физалий. Их яд способен спровоцировать анафилактический шок либо привести к остановке сердца, сообщила ТАСС врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета (НГУ) Юлия Ермолаева.

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«Наиболее опасны кубомедузы (морские осы) и физалии (португальские кораблики), яд которых может вызвать анафилактический шок или остановку сердца», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что медузы при контакте впрыскивают яд в кожу. Ожог сопровождается сильной болью, жжением и появлением волдырей. Опасность представляют также морские ежи, которые наносят колотые раны и ожоги. По словам медика, их острые иглы легко протыкают кожу, ломаются и могут застревать внутри, вызывая сильную боль и воспаление.

«Ядовитые рыбы (рыба-камень, скорпена) наносят уколы ядовитыми шипами, их яд вызывает сильнейшую боль и может привести к параличу или даже смерти», — добавила она.

Морских ос можно встретить в тропических и субтропических водах — в Индонезии, а также у побережий Вьетнама и Филиппин. Физалии — планктонные микроорганизмы, которые перемещаются по океану вместе с течениями и ветром. Их можно обнаружить в странах Средиземноморья (Испания, Франция, Италия, а также Тунис и Алжир), а также в Юго-Восточной Азии — Таиланде, Вьетнаме и Филиппинах.