В России добавили ряд анализов при диспансеризации

Россияне могут бесплатно сдать анализы на выявление рисков сердечнососудистых заболеваний. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

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«При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечнососудистых заболеваний», - рассказал Баланин.

Также женщины во время профосмотра репродуктивного здоровья смогут сдать бесплатно анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Благодаря этому получится раньше диагностировать онкологические заболевания.

Глава фонда поделился, что в число нововведений добавили программу неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит точно выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур.

Ранее Баланин сообщил о 14 новых методах лечения, которые были включены в 2026 году в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Благодаря этому пациенты могут получить доступ к ряду сложных и дорогостоящих процедур бесплатно.