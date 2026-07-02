Глаза женщины пожелтели после приема препарата для похудения

Глаза женщины из Австралии пожелтели после приема препарата для похудения, пишет LADBible.

Меган Хэнкокс рассказала, что заинтересовалась препаратом после того, как увидела ролики о нем в соцсетях. Поскольку средство еще не одобрено ни одним регулятором мира и официально не продается, женщина приобрела некоммерческую версию препарата у человека без медицинского образования.

Она сделала две инъекции. Уже через несколько дней ее экстренно госпитализировали с острой печеночной недостаточностью. У женщины появилась сильная желтуха, тошнота, рвота, запоры, выраженная слабость и увеличение живота. Из-за тяжелого поражения печени врачи даже рассматривали возможность срочной трансплантации.

Меган провела месяц в больнице. К счастью, печень постепенно начала восстанавливаться, и пересадка не понадобилась. Однако спустя полгода она все еще проходит лечение стероидами, не может работать и живет с матерью. По словам Хэнкокс, последствия болезни сильно изменили ее жизнь: у нее выпадают волосы, появились проблемы с кожей и набор веса, из-за чего она почти не выходит из дома.