Мозг женщины «забыл» о существовании ног после операции

58-летняя жительница Британии Рут Бейтап осталась парализованной после операции, которая должна была избавить ее от многолетней боли. Своей историей женщина поделилась с изданием Daily Mirror.

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Британке сделали операцию из-за синдрома конского хвоста, после чего она проснулась без возможности двигать ногами. Врачи диагностировали у нее функциональное неврологическое расстройство.

«Мне сказали, что мой мозг просто "забыл", что у меня есть ноги», — рассказала женщина.

Сейчас Бейтап проходит курс реабилитации и физиотерапии, надеясь однажды снова начать ходить. По ее словам, врачи не исключают, что мозг вновь «вспомнит» о существовании ног, но пообещать этого они не могут.

Ранее сообщалось, что из-за аномально высокого уровня ферритина 71-летней британской пенсионерке Джули Джеймс пришлось перенести несколько процедур кровопускания. В общей сложности из ее организма выкачали шесть литров крови.