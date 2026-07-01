Кардиолог развеял миф о вреде статинов при профилактике болезней сердца

Польза статинов при борьбе с повышенным холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями доказана научно, а тезисы об опасности их приема — мифы, которые не имеют под собой аргументов. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ кардиологии имени ак. Е.И. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов.

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Статины — класс медикаментов, которые направлены на снижение уровня "плохого" холестерина в крови, таким образом они помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Существует мнение о том, что статины могут спровоцировать, в частности, нарушение работы мозга, хрупкость костей и даже привести к онкозаболеваниям из-за ослабления защитных функций организма.

«Польза статинов доказана безусловно, и доказана она и в рамках специально организованных исследований. Статины являются реальным инструментом контроля не только уровня холестерина в крови, но и предупреждения развития инфаркта миокарда, инсульта, связанного с наличием бляшек в сонных артериях и сосудах, а также смерти. То есть польза абсолютная. Но почему-то существует многие годы миф [о вреде статинов], и когда начинаешь разговаривать с человеком, являющимся носителем этого мифа, выясняется, что у него нет никаких аргументов», — сказал Бойцов на пресс-конференции.

Он также отметил, что осложнения все-таки могут быть, но они довольно редки. Это мышечная слабость. Однако как только она выявляется, пациенту сразу назначают анализы крови на ферменты. И если фиксируется их превышение в три раза и более, статины отменяют.