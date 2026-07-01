Врачи спасли пациента с сильнейшими ожогами

Специалисты городской больницы имени Анкудинова в Южно-Сахалинске спасли 20-летнего жителя острова.

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Молодой человек получил сильный ожог от огня и пара: пострадало 50 процентов тела. Обожжены были в том числе верхние дыхательные пути.

Как сообщили в минздраве региона, сразу после поступления в больницу врачи провели некрэтомию — удаление обгоревших участки кожи.

«Операция была проведена в первые часы, это спасло жизнь пациенту», — сказал главный комбустиолог Сахалинской области Игорь Ким.

Благодаря оперативности и профессиональным действиям медицинского персонала мужчина быстро пошел на поправку. Его готовят к выписке.