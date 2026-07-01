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Врач Березкина: аллергикам нужно менять подушку раз в два-три года

Газета.Ru

Аллергия остается одной из наиболее распространенных хронических болезней во всем мире. Среди множества аллергенов особое значение имеют бытовые аллергены, среди которых может быть обычная подушка, рассказала «Газете.Ru» врач-педиатр клиники «Атрибьют» Наталья Березкина.

Может ли у человека появиться аллергия на подушку
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«Во время сна человек выделяет влагу через кожу и дыхательные пути, а также постоянно теряет микроскопические частицы эпидермиса. Постепенно внутри подушки создается теплая и влажная среда, богатая органическими веществами. Такие условия благоприятны для накопления аллергенов клещей домашней пыли, а также для роста различных микроорганизмов, включая некоторые виды грибов. Это может способствовать появлению или усилению симптомов аллергического ринита и бронхиальной астмы. Именно поэтому многие пациенты отмечают заложенность носа, чихание, кашель или ухудшение самочувствия в ночное время и сразу после пробуждения», — объяснила доктор.

Важную роль играет и наполнитель подушки. Натуральные подушки могут содержать перо и пух птиц. У некоторых людей развивается аллергическая реакция на белки, содержащиеся в перьях, что действительно требует замены подушки. Распространенное мнение о том, что синтетические подушки всегда безопаснее для аллергиков, не имеет убедительного научного подтверждения.

«Синтетические подушки могут накапливать не меньше, а иногда даже больше аллергенов клещей домашней пыли, чем перьевые. Поэтому выбор между натуральным и синтетическим наполнителем не является универсальным решением проблемы аллергии. Для поддержания гигиены сна рекомендовано регулярно менять постельное белье, использовать защитные чехлы для подушек и матрасов, стирать подушки в соответствии с рекомендациями производителя и своевременно заменять их на новые. Также лучше менять подушку каждые 2–3 года, поскольку со временем в ней накапливаются пыль, аллергены и продукты жизнедеятельности микроорганизмов», — заметила доктор.

Если, несмотря на соблюдение этих рекомендаций, симптомы аллергии сохраняются или усиливаются, следует обратиться к врачу-аллергологу.