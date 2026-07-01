Названы причины мгновенной потери сознания при купании в жару

Резкий температурный контраст и давление воды на тело при нырянии в жару могут привести к мгновенной потере сознания и остановке сердца — именно это зачастую становится причиной того, что люди тонут и отдых заканчивается трагедией, сообщила ТАСС врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук Валентина Козик.

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«При резком погружении на глубину человек может потерять сознание из-за сильного давления воды на тело. Также это случается при резком перепаде температур, например, когда человек из жары попадает в холодную воду. Поэтому в первую очередь нужно обращать внимание именно на температурный контраст», — пояснила врач.

По словам кардиолога, для неподготовленного организма прыжок в холодную воду является критическим стрессом. Особую опасность представляет длительное плавание в холодной воде, к которому сердце и сосуды нужно готовить заранее.

«Чтобы исключить внезапную остановку сердца, необходимо соблюдать два правила: никогда не погружаться в воду резко и исключить долгое нахождение в холодной воде. Организм нужно тренировать и подготавливать к таким перепадам», — подчеркнула Козик.

Специалист отметила, что в жару контраст между температурой воздуха и воды наиболее выражен. Резкий вход в водоем вызывает мгновенный спазм сосудов и возможное нарушение ритма сердца. В таких случаях человек теряет способность дышать и держаться на плаву.

Врач добавила, что эти рекомендации жизненно важны не только для людей с хроническими заболеваниями сердца, но и для абсолютно здоровых отдыхающих, включая детей и подростков, у которых сосудистая система может не справиться с резким перепадом температур.