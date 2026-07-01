+30, но влажно, или +40, но сухо: что опаснее для организма

Высокая влажность усиливает негативное воздействие высокой температуры воздуха: при +30 во влажном климате организм перегревается быстрее, чем при +40 в сухом. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

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«При влажности, близкой к 100%, пот не испаряется, а стекает каплями, не отводя тепло. Поэтому при +30°C перегреться можно быстрее, чем при +40°C в сухой пустыне, где испарение эффективно», — сказал Литвинов в разговоре с ТАСС.

Приводя пример, ученый отметил, что при влажности 60% рост температуры воздуха выше +38 градусов может вызвать тепловой удар у молодого здорового человека даже в тени. При влажности на уровне 100% этот порог опускается до 31 градуса.

Пот при низком уровне влажности испаряется мгновенно, и жара переносится легче, но это обманчиво: организм теряет жидкость незаметно, а симптомы обезвоживания появляются поздно, предупредил эксперт.