Стало известно, сколько человек проверили свои родинки в Подмосковье

С начала 2026 года цифровую дерматоскопию с применением искусственного интеллекта в Подмосковье прошли почти 6,9 тысячи человек. Раннее обнаружение патологии помогает эффективно лечить пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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Система цифровой дерматоскопии с искусственным интеллектом была внедрена в Московской областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. Кожные образования, включая родинки, исследуются дерматоскопом. Полученные изображения анализируются нейросетями, что выявляет подозрительные признаки.

«Меланома считается одной из самых опасных форм рака кожи, отличающейся агрессивным течением. При этом раннее обнаружение патологии позволяет достичь значительных результатов в лечении и минимизировать риски для пациента. Внедрение цифровых технологий, в том числе систем поддержки принятия решений на основе искусственного интеллекта, позволяет повысить точность и качество диагностики», — говорит зампред правительства и министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Окончательное решение о диагнозе и лечении принимает только лечащий врач. Исследование доступно по направлению доктора, а записаться на прием можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», через региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 и приложение «Добродел Здоровье».