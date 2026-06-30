В России обсуждают комплекс мер по борьбе с ожирением

В России обсуждается проект комплекса мер по борьбе с ожирением, сообщили в Минздраве, пишет РИА Новости.

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В ведомстве не стали уточнять, о каких именно мерах идет речь, поскольку документ еще не утвержден и в нем могут быть корректировки.

«Проект комплекса мер по борьбе с ожирением в настоящее время проходит межведомственное обсуждение. Говорить о каких-то конкретных его составляющих пока преждевременно», — подчеркнули в министерстве.

Между тем врачи отмечают рост пациентов с высоким индексом массы тела и ожирением. Проблема остро стоит не только в РФ, но и во всем мире, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Это связано со снижением физической активности людей за последние 50 лет, а также избытком ультраобработанных продуктов, которые нарушают метаболизм.

В то же время лишний вес повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений дыхания и болезней опорно-двигательного аппарата.