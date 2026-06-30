Расслоение аорты: что это за состояние и почему оно возникает

В Москве на 59-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев. Причиной смерти стало расслоение аорты. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, почему возникает эта патология и как ее лечат.

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Причины возникновения

Расслоение аорты — это жизнеугрожающее состояние, которое провоцирует разрыв внутреннего слоя стенки сосуда, рассказал специалист:

«В результате кровь под давлением проникает между слоями стенки, расслаивает их и создает ложный второй кровоток. Это может привести к полному разрыву аорты и мгновенной смерти».

Врач объяснил, что причиной расслоения чаще всего становится высокое артериальное давление (артериальная гипертензия), при котором сосуд перерастягивается, и в его стенке появляются микротрещины.

«Аорта состоит из нескольких слоев, и при разрыве внутреннего кровь начинает циркулировать между ними, отслаивая ткани. Расслоение аорты является тяжелым осложнением заболеваний сосудов, которое возникает из-за нарушения целостности их стенки под воздействием высокого давления или других патологических факторов», — описал Кондрахин.

К другим факторам риска, по словам доктора, относятся:

атеросклероз — отложение холестериновых бляшек, которые ослабляют и повреждают сосудистую стенку;

воспалительные заболевания сосудов (васкулиты) — причем как первичные поражения артерий, так и вторичные, которые возникают на фоне других системных заболеваний;

травмы грудной клетки;

резкие колебания артериального давления (спазмы или падения).

Симптомы и опасность

Основным симптомом заболевания является интенсивная боль за грудиной, сообщил кардиолог:

«По силе и характеру боль иногда напоминает инфаркт миокарда. При возникновении таких симптомов счет идет на минуты. Это состояние требует немедленной госпитализации и проведения экстренной хирургической операции. Без оказания медицинской помощи летальный исход практически неизбежен, так как стенка аорты истончается и происходит массивная кровопотеря».

Лечение

Как рассказал врач, если расслоение аорты диагностировано на ранней стадии, проводится хирургическое вмешательство.

«В ходе операции поврежденный участок аорты вырезают и заменяют его искусственным сосудистым протезом (трансплантатом), что восстанавливает правильный кровоток. Существуют различные хирургические методики, которые позволяют успешно устранить эту проблему. После операции пациенту назначают пожизненный прием препаратов для разжижения крови и вводят ограничения по физической активности. Однако это дает возможность жить полноценной жизнью в течение многих лет», — заключил Кондрахин.

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