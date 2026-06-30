Республики СКФО вышли в лидеры по числу новых медицинских компаний

На Северном Кавказе за последние три года заметно увеличилось количество малых и средних компаний, работающих в здравоохранении. По оценкам Корпорации МСП, рост в регионах СКФО оказался одним из самых высоких в стране. Такая динамика говорит о формирующемся рынке и уже меняет привычную "медицинскую карту" округа.

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Особенно уверенно растет число малых и средних предприятий (МСП) с лечебным уклоном в Ингушетии, Чечне, Дагестане и Кабардино Балкарии. Ингушетия, по данным Корпорации МСП, стала лидером в этой гонке (плюс 32 процента), Чечня — в числе ближайших догоняющих (плюс 28), Дагестан и КБР показали сопоставимую динамику (плюс 27). — На их фоне у Ставрополья рост гораздо более скромный — около 2,3 процента. При этом край вошел в топ-10 регионов России по общему количеству медицинских МСП.

«Малый и средний бизнес не только поставляет продукцию для медицинских учреждений или обеспечивает работу частных клиник. Сегодня около пяти тысяч малых и средних предприятий России занимаются производством медицинских инструментов и высокотехнологичного медоборудования. Мы видим кратный рост таких компаний», — заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Под такими МСП чаще всего подразумеваются не крупные сети, а практичные форматы, которые появляются там, где есть неудовлетворенный спрос. Это небольшие частные клиники и кабинеты (от стоматологических до узкоспециализированных), центры с ограниченным числом направлений, лаборатории и пункты забора анализов, а также фармпроизводства и компании, работающие на стыке ОМС и платных услуг.

Для жителей это обычно означает более короткую дорогу до врача, широкий выбор услуг и не такие длинные очереди. Предприниматели же, начиная с малого, постепенно наращивают объемы, хотя часть из них либо так и остается в рамках небольшой компании, либо вовсе не выдерживает конкуренции.

По словам Александра Исаевича, одной из главных причин бурного роста подобных предприятий стал уход зарубежных компаний с рынка. Теперь местный бизнес занимает эту нишу ускоренными темпами.

«Высокая адаптивность малого бизнеса и имеющийся научно-производственный потенциал позволяют в максимально короткие сроки выводить на рынок востребованную продукцию, спрос на которую значительно вырос после ухода иностранных вендоров», — подчеркнул гендиректор Корпорации МСП.

В СКФО же параллельно развивается еще и медицинский туризм. К тому же многие предприниматели, работавшие раньше нелегально, выходят из тени. Существенную роль в этом играет и финансовая поддержка: с начала 2026 года медицинские МСП привлекли свыше 2,2 миллиарда рублей в рамках Национальной гарантийной системы, причем финансирование заметно выросло по сравнению с прошлым годом.

Отдельно в Корпорации МСП отметили рост займов именно на инвестиционные проекты, то есть на расширение, закупку оборудования и открытие новых направлений. Несмотря на то что ключевая ставка в России все еще остается высокой, постепенно она снижается, и компании получают доступ к "длинным деньгам".

«Для масштабирования таких производств необходимо финансовое плечо, которым как раз выступает Национальная гарантийная система. С начала года объем привлеченных в рамках НГС средств для реализации инвестпроектов в сфере медицины вырос на 60 процентов. Причем финансирование получали как молодые компании, работающие на рынке до трех лет, так и опытные производители, которые более десяти лет в отрасли», — отметил Исаевич.

Все это уже дает значимый результат. По прогнозам минздрава РФ, к концу 2026 года доступность медицинских услуг в регионах Северного Кавказа вырастет на 25 процентов.