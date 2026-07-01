Онколог назвал один тип рака «тихим убийцей»

Один типа рака является «тихим убийцей», поскольку его прогрессирование происходит незаметно, предупредил онколог Владимир Ивашков. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

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По словам Ивашкова, рак яичников зачастую диагностируется уже на поздних стадиях. Среди симптомов этого заболевания он назвал вздутие живота, чувство тяжести, быстрое насыщение едой и боль.

«Скажите честно, кто побежит к врачу из-за того, что живот побаливает? А это бывает вообще единственным сигналом», — предупредил доктор.

Он также дал совет, благодаря которому можно обнаружить такой рак на ранней стадии. Ивашков призвал пройти обследование, если какой-либо симптом не исчезает на протяжении двух-трех недель.

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