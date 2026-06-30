Кардиолог посоветовал способ оценить риск сердечного приступа у женщин

Кардиолог Франческо Ло Монако рассказал, как определить риск сердечного приступа у женщин. Его советы цитирует издание Daily Mirror.

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По словам врача, для профилактики инфаркта после 40 лет всем женщинам нужно проверить четыре показателя. Первое, на что кардиолог посоветовал обратить внимание — это артериальное давление. Он уточнил, что повышенные показатели в покое могут указывать на риск сердечного приступа.

Кроме того, опасными считаются повышенные уровни холестерина и сахара натощак. Еще одним способом оценить риск инфаркта врач назвал определение индекса массы тела и измерение окружности талии. Специалист подчеркнул, что обязательно нужно учитывать оба фактора, так как по отдельности они не всегда правильно информируют о наличии лишнего веса.

Ранее врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала, что одиночество увеличивает риск болезней сердца. Она добавила, что тревожное расстройство повышает эту опасность еще сильнее.