Врачи удалили пациентке кисту объемом 1,8 литра

Врачи городской клинической больницы №40 Екатеринбурга удалили 20-летней пациентке гигантскую кисту селезенки объемом 1,8 литра. Образование, размеры которого превышали саму селезенку в десятки раз, сдавливало внутренние органы, из-за чего девушка практически не могла ходить и принимать пищу, сообщили в Минздраве Свердловской области.

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«За мою четвертьвековую практику это первый случай огромной кисты селезенки, не связанный с паразитарной этиологией, к тому же, у столь юной девушки», — приводят в сообщении слова заведующего отделением плановой и неотложной хирургии ГКБ №40 Камиля Мерсаидова.

Для лечения пациентки хирурги выбрали малоинвазивную эндоскопическую методику. Во время операции врачи вскрыли кисту, удалили часть ее стенки и эвакуировали содержимое, что позволило сохранить селезенку и избежать ее полного удаления.

Гигантские кисты селезенки встречаются редко, поскольку обычно выявляются на ранних стадиях, отметил Мерсаидов.