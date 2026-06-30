Пенсионерке выкачали шесть литров крови из-за избытка железа

В Великобритании 71-летней Джули Джеймс пришлось пройти 18 процедур лечебного кровопускания, во время которых врачи удалили около шести литров крови. Как сообщает издание Mirror, причиной стал наследственный гемохроматоз — заболевание, при котором организм накапливает опасно большое количество железа.

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Проблему удалось выявить случайно. Весной 2024 года британка решила пройти комплексное обследование, чтобы проверить состояние сердца, хотя никаких жалоб у нее не было. Сердечно-сосудистых заболеваний врачи не обнаружили, однако анализ крови показал почти трехкратное превышение нормы ферритина — белка, отражающего запасы железа в организме. Сам уровень железа также оказался значительно повышен.

После этого женщине назначили генетическое исследование, которое подтвердило диагноз гемохроматоза. При этом заболевании организм усваивает из пищи слишком много железа. Со временем оно накапливается в печени, сердце, поджелудочной железе и других органах, повышая риск цирроза, сахарного диабета, сердечной недостаточности и артрита.

Основным методом лечения стало регулярное кровопускание. За 18 процедур врачи удалили около шести литров крови, что позволило постепенно снизить запасы железа до безопасного уровня. Одновременно пациентке рекомендовали изменить образ жизни: отказаться от красного мяса и алкоголя, чтобы уменьшить поступление железа в организм.

Сейчас показатели крови у Джеймс пришли в норму, однако ей предстоит регулярно контролировать уровень железа, чтобы предотвратить его повторное накопление. История женщины стала напоминанием о том, что наследственный гемохроматоз нередко долгое время протекает бессимптомно и может быть обнаружен только при плановом анализе крови.