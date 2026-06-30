Сомнолог объяснил, как отличить храп от апноэ

Храп не только причиняет дискомфорт окружающим, но может быть симптомом серьезных заболеваний. На это обратила внимание заведующая терапевтическим отделением № 3 Городской клинической больницы № 40 врач-сомнолог Елена Алексеева.

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Часто люди, сталкиваясь с проблемами со сном, приходят к врачам и утверждают, что плохо спят или у них бессонница. Однако людей, которые могут жить без сна, не существует. Врачи используют понятие "инсомния", то есть "мало сна". Такое состояние может быть связано с тревожным и депрессивным расстройствами или нарушением режима сна и бодрствования. Но чаще всего на нарушения структуры сна влияет апноэ и храп.

Апноэ и храп — это не синонимы, а стадии одного процесса. Когда мы засыпаем, мозг перестает контролировать мускулатуру дыхательного горла. В итоге мышцы расслабляются, а мягкая часть неба ложиться на стенку языка, из-за чего воздух начинает проходить через более узкие дыхательные пути. Таким образом человек начинает храпеть.

Со временем провисание неба увеличивается, поэтому срабатывает закон Бернулли: в сужающихся участках трубы скорость потока возрастает, а статическое давление падает. Падение дыхательных путей на уровень корня языка приводит к отсутствию дыхания. Врач отметила, что однажды у нее был пациент, у которого была остановка дыхания более чем на три минуты. После такого срабатывает защитный механизм — мозг просыпается, чтобы заставить человека сделать вдох.

В разговоре с aif.ru врач отметила, что первым диагностом пациента становится его партнер. Если ровный храп может стать привычным, то на "взрывной" сложно не обратить внимание. Кроме того, такой храп всегда сопровождается микропробуждениями, заставляющими человека сделать вдох.

Более 30 остановок дыхания в час являются показателем тяжелой степени апноэ. В практике врача встретилась женщина, у которой было 168 остановок в час. Такие люди обычно ночью не спят, а днем не бодрствуют. Специалист объясняет, что следствие такого сна — дневная сонливость, как раз она считается значимым симптомом, указывающим на апноэ. Люди с этим заболеванием могут засыпать на рабочем месте или за рулем.

Важно понимать, что сон состоит из определенных циклов, каждый из которых жизненно необходим. Например, дрема — это переходная стадия, в этот момент сон средней глубины. Далее идет глубокий, медленный сон. Эта фаза отвечает за восстановление, рост мышц, деление клеток, выработку гормонов и тестостерона, а также соматотропного гормона, который следит за мышечной массой и утилизацией жира. Потом наступает период быстрого сна, во время которого мозг активен, человек видит сны, восстанавливается психически и психологически. В это же время перерабатывается вся информация, которую получили за день.

У пациентов с апноэ нет нормального цикла. Например, если у людей нет глубокого сна, то они начинают набирать вес, а также возникают проблемы с мочеиспусканием. А когда нет фазы быстрого сна, то они могут столкнуться с заторможенностью, провоцирующей неврологические нарушения.

Апноэ приводит к аритмии, остановке сердца, инсульту, инфаркту, сахарному диабету и другим болезням. Если человек храпит и окружающие замечают у него эпизоды задержки дыхания, а днем он чувствует сонливость, то надо обязательно обратиться к врачу.

Из-за последствий апноэ пациенты могут попасть к кардиологу, к неврологу и гастроэнтерологу. Для того чтобы специалисты лучше понимали причины и симптомы апноэ, Елена Алексеева с коллегами проводят на факультете усовершенствования врачей Уральского государственного медицинского университета ликбез по сонному апноэ. Кроме того, они выступают на медицинских конференциях.

Для диагностики заболевания пациенты приходят в отделение на полное ночное полисомнографическое исследование. Во время него фиксируются циклы сна, положение тела, эпизоды апноэ, их количество и продолжительность, работа сердца. Потом врач анализирует каждые 30 секунд записи, обрабатывает информацию и рисует график всей ночи.

Ориентируясь на результат, специалисты принимают решение о дальнейшей тактике лечения. Например, в тяжелых случаях пациентам подбирают респираторную поддержку, которую они будут использовать в ночные часы на постоянной основе.