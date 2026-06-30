Гастроэнтеролог напомнил об опасности проглоченных косточек от фруктов

В подавляющем большинстве случаев случайно проглоченная косточка от черешни или арбузное семечко не представляет угрозы. Реальная опасность возникает, если косточек было проглочено много, не менее горсти. Риск заключается в механической закупорке кишечника — мелкие косточки могут скопиться в просвете кишки и создать препятствие для продвижения пищи.

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Как предупредила в беседе с RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», крупные косточки с острыми краями, например от персика или абрикоса, теоретически способны травмировать слизистую оболочку пищевода или кишечника либо застрять в трахее при заглатывании.

«Нужно немедленно обратиться к врачу, если появились сильные боли в животе, тошнота, рвота, стало трудно глотать или дышать, заметна кровь при опорожнении кишечника», — посоветовала собеседница RT.

Кроме того, по её словам, существует распространённый миф об опасности отравления синильной кислотой из вишнёвых косточек.

«В них действительно содержится гликозид амигдалин, который при расщеплении выделяет это ядовитое вещество, однако всё не так страшно. Во-первых, целая оболочка не разрушается ферментами желудка: чтобы яд попал в желудок, косточки нужно тщательно разжевать. Во-вторых, концентрация яда в одной косточке ничтожно мала, для фатального исхода необходимо съесть десятки или даже сотни раздробленных ядер. Так что случайно проглоченные одна-две целые косточки не представляют токсикологической опасности», — пояснила врач.

Исключение составляют старые компоты и варенья с косточками: с годами амигдалин может переходить в окружающую его жидкость, так что пить такие компоты может быть небезопасно, отметила эксперт.

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