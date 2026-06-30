Врачи достали 16 магнитов из носа ребенка

Медики Морозовской детской городской клинической больницы достали 16 магнитов из носа 10-летнего ребенка. Об этом сообщается в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере «Макс».

«В больницу доставили мальчика с магнитными кубиками в обеих ноздрях. Игрушки соединились в плотные цепочки и вызывали сильную боль в носовой полости», – говорится в сообщении.

Обследование показало, что магниты лежали неглубоко, поэтому врачи смогли извлечь их с помощью специальной петли.

«Главная опасность заключена во взаимодействии магнитов. Оказавшись по разные стороны носовой перегородки, они притягиваются, сдавливают слизистую и хрящ, что может привести к омертвению тканей», – приводятся в сообщении слова врача-оториноларинголога Сергея Кульмакова.

Как уточняется, после удаления магнитов врачи дополнительно осмотрели нос, глотку и гортань с помощью эндоскопа, чтобы исключить повреждение тканей.