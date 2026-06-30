Врач объяснил, почему разрушение зубов стало частой проблемой у зумеров

Молодое поколение стало чаще сталкиваться с разрушением зубов на фоне стресса и нехватки витаминов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ассистент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, врач стоматолог-терапевт Анастасия Хритова.

«Некариозное разрушение зубов является, наряду с кариесом, достаточно распространенной проблемой. Тенденция говорит о том, что сейчас зубы разрушаются не только у людей пожилого возраста, но и очень часто у молодого поколения. Причин может быть несколько: недостаток витаминов и минералов из-за несбалансированного питания, непроизвольное скрежетание зубами из-за перегрузки нервной системы, избыток в рационе кислых продуктов и напитков, которые приводят к коррозии зубной эмали», – сказала Анастасия Хритова.

Она также отметила, что к повреждению зубов приводит неправильный прикус и привычка грызть карандаши и ручки.