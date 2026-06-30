Врачи спасли мужчину с костью в бронхах

72-летний житель Кемерова два года жил с постоянным чувством удушья. Мужчина не мог пройти без остановки и трех лестничных пролетов, а бесконечные бронхиты и приступы кашля стали его привычными спутниками. Оказалось, что виновником мучений стала обычная кость, которую пенсионер случайно вдохнул во время обеда и которая застряла в левом бронхе.

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Как рассказали в Минздраве Кузбасса, медики из областного центра пытались помочь пациенту, но удалить опасный фрагмент не получилось. Решили рассмотреть возможность отправки мужчины в федеральный медцентр, однако на помощь пришли новокузнецкие врачи: "Сделаем сами. Зачем ехать за тысячи километров?". Специалисты 29-й больницы имени Луцика взялись за этот сложнейший случай.

За два года кость практически "срослась" с тканями бронха, обросла рубцами, а часть легкого перестала дышать. Чтобы извлечь находку, хирургам потребовалось уникальное мастерство. Операция с использованием ригидного бронхоскопа длилась около часа. В это время легкие пациента были выключены из процесса дыхания, и лишь виртуозная работа анестезиолога, проводившего искусственную вентиляцию, позволила врачам спокойно работать, не опасаясь за жизнь пациента.

Сейчас пенсионер дышит глубоко и свободно, а его сатурация пришла в норму. Мужчина уже благодарит своих спасителей за шанс вернуться к полноценной жизни без одышки и говорит, что наконец-то может наслаждаться каждым вдохом.