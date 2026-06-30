Врачи пять часов спасали мужчину с размозженным легким после падения

В Кузбассе врачи провели сложнейшую многочасовую операцию пациенту, который поступил после падения с высоты в критическом состоянии.

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Мужчину доставили в Кузбасскую больницу скорой помощи имени М.А. Подгорбунского с закрытой травмой грудной клетки и массивным внутренним кровотечением. Состояние оценивалось как крайне тяжелое, существовала угроза остановки сердца.

Пациента экстренно направили в операционную. В ходе вмешательства врачи обнаружили размозжение легочной ткани и активное кровотечение.

– Врачи выделили питающие сосуды и выполнили резекцию поврежденного участка легкого в условиях крайне нестабильной гемодинамики, – сообщает Минздрав Кузбасса.

Операция продолжалась более пяти часов. За это время пациент потерял значительный объем крови, однако команда анестезиологов обеспечила поддержание жизненно важных функций и своевременное восполнение кровопотери.

После операции мужчина пришел в сознание и смог самостоятельно дышать. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.