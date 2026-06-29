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Врач Аббаса: в Британии набирают популярность инъекции плазмы в половой член

Газета.Ru

Британские клиники, специализирующиеся на мужском интимном здоровье, сообщают о росте спроса на процедуру P-Shot, также известную как «вампирский пенис». Метод основан на введении в ткани полового члена богатой тромбоцитами плазмы (PRP), полученной из собственной крови пациента. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на данные медицинской статистики.

В Великобритании вырос спрос на необычную процедуру увеличения пениса
© Газета.Ru

По словам лондонского врача Сайеда Надима Аббаса, за последние несколько лет число мужчин, обращающихся за этой процедурой, заметно увеличилось.

«Если до 2021 года клиника принимала одного-двух таких пациентов, то теперь P-Shot стала одной из наиболее востребованных услуг», — уточнил пластический хирург.

Процедура предполагает забор венозной крови и выделение из нее плазмы, содержащей высокую концентрацию тромбоцитов и факторов роста. Кровь центрифугируется для отделения плазмы от эритроцитов, очищенный материал точечно вводится в ткани полового члена.

Предполагается, что такой подход может улучшать кровоснабжение, повышать чувствительность и способствовать улучшению эректильной функции. Некоторые клиники также заявляют о возможном увеличении размеров полового члена, однако научные данные, подтверждающие этот эффект, остаются ограниченными.

По мнению специалиста, рост популярности процедуры может быть связан с изменением отношения мужчин к вопросам интимного здоровья, а также с влиянием социальных сетей и индустрии развлечений для взрослых, формирующих нереалистичные представления о размерах половых органов.

Уточняется, что стоимость процедуры в британских клиниках обычно составляет около тысячи фунтов стерлингов (около 102 тысяч рублей). Врачи подчеркивают, что перед проведением P-Shot пациентам необходимо проконсультироваться со специалистом, поскольку эффективность метода и его долгосрочные результаты требуют дальнейшего изучения.

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