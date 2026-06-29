В Екатеринбурге скрининг помог выявить редчайшее заболевание у младенца

Впервые в истории Свердловской области специалисты из Клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" благодаря скринингу диагностировали у младенца редчайшее генетическое заболевание - синдром пестрой мозаичной анеуплоидии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что всего в мире описано не более 40 случаев синдрома пестрой мозаичной анеуплоидии.

"Программа расширенного неонатального скрининга новорожденных позволила специалистам Клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" диагностировать у младенца редчайшее генетическое заболевание. <...> Впервые выявленный у ребенка в нашем регионе такой диагноз может сопровождаться не только проблемами с иммунитетом, но и целым рядом врожденных пороков развития, а также высокой предрасположенностью к развитию онкологических заболеваний на протяжении всей жизни", - говорится в сообщении.

Расширенный неонатальный скрининг новорожденных в Уральском федеральном округе проводится по восьми каплям крови из пятки младенца. Это исследование помогает выявить генетические заболевания и оперативно начать лечение.