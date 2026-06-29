Девушка рассказала о жизни с аллергией на десятки вещей одновременно

Запахи, перепады температуры и даже собственные гормоны вызывают у 22-летней британки Кейт Хеган сильную аллергическую реакцию. О жизни со смертельно опасной аллергией она рассказала Daily Mirror.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Хеган синдром активации тучных клеток (MCAS), который вызывает аллергию на десятки вещей одновременно. Из-за риска анафилаксии девушка постоянно носит с собой лекарства, ежедневно принимает 15 препаратов и за свой счет делает дорогостоящие инъекции антител.

«Сейчас я могу есть только около 25 продуктов, не рискуя жизнью. И дело не только в еде — мой организм реагирует даже на собственные гормоны, запахи и перепады температуры», — рассказала Хеган.

По ее словам, самым надежным помощником стал лабрадор по кличке Кенни, обученный заранее распознавать приближение тяжелой аллергической реакции. Собака предупреждает хозяйку примерно за 10 минут до приступа, давая ей время принять лекарства.

Помимо MCAS, девушка живет еще с несколькими заболеваниями, включая синдром постуральной тахикардии, который раньше вызывал частые обмороки. Несмотря на тяжелое состояние, сегодня Хеган учится в университете, вскоре она станет учителем начальных классов. Она признается, что именно благодаря Кенни смогла вернуться к обычной жизни и не потеряла надежду на будущее.

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