Куба и Россия создали первое совместное фармацевтическое предприятие

Куба и Россия расширяют сотрудничество в биофармацевтической области, такой цели служит недавнее создание первого совместного предприятия в этой сфере. Об этом сообщил вице-президент кубинской государственной фармацевтической корпорации BioCubaFarma Эулохио Пиментель.

"Бизнес-группа BioCubaFarma расширяет научно-техническое сотрудничество с Россией в области разработки новых лекарств и вакцин в рамках постоянного альянса, основанного на интересе к обмену достижениями и результатами в этой области", - привела слова Пиментеля официальная кубинская газета Granma. "Работа нашего первого совместного предприятия в этой сфере будет состоять в том, чтобы преобразовывать проекты в продукты, которые принесут пользу российским пациентам благодаря различным методам лечения, предлагаемым кубинскими учреждениями", - отметил он, не сообщив других подробностей о новом предприятии.

По словам вице-президента BioCubaFarma, сейчас на российском рынке наиболее востребованы такие кубинские препараты, как Heberprot-p, применяемый для заживления диабетической язвы стопы и признанный во всем мире в качестве новаторской технологии для лечения этого заболевания. Также российским фармацевтам хорошо известны такие препараты BioCubaFarma, как заживляющая мазь Hebermin, вакцина для профилактики рака легких Cimavax и препарат Jusvinza, широко применявшийся в период пандемии COVID-19 в качестве противовоспалительного средства. В конце 2025 года Jusvinza начал тестироваться кубинскими специалистами на предмет лечения остаточного артрита у пациентов, перенесших лихорадку чикунгунья, вызываемую укусами комаров. В конце года на Кубе наблюдалась сложная эпидемиологическая ситуация из-за широкого распространения этого заболевания.

Пиментель напомнил, что BioCubaFarma сотрудничает с сентября 2016 года с российским инновационным центром "Сколково". Последний в июле 2024 года одобрил пять фармакологических проектов кубинской корпорации, каждый из которых связан с производством инновационных лекарственных средств, не имеющих аналогов в мире, отметил вице-президент.

В январе 2026 года руководство BioCubaFarma сообщило, что в 2025 году этот государственный холдинг реализовал более 400 исследовательских проектов. Одним из наиболее значимых стало исследование препарата Jusvinza.