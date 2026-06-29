В России вырос спрос на услуги диетологов

Молодые люди в России в возрасте до 35 лет за последние 2–3 года стали чаще обращаться к услугам врачей-диетологов из-за проблем с ожирением. Об этом эксперты рассказали в разговоре с МК.

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— «Да, я действительно замечаю рост таких обращений», — заявила врач-терапевт Екатерина Петрученя, отвечая на вопрос о том, стали ли молодые россияне чаще обращаться с проблемой ожирения за последние 2–3 года?

По её словам, молодёжь в большей степени беспокоит отсутствие энергии, постоянная усталость, набор веса без видимых причин, невозможность похудеть привычными способами, повышенный аппетит, тяга к сладкому и ухудшение результатов анализов, а не сам лишний вес.

— «Очень часто человек говорит: «Я ем не больше, чем раньше, но после 30 лет начал стремительно набирать вес». И это действительно распространённая ситуация. С возрастом меняется образ жизни», — подчёркивает специалист.

О росте числа подобных обращений со ссылкой на данные статистики и отчёты эндокринологов говорит и диетолог Мария Стельмах. Она считает, что обращения россиян к врачам уже превращаются в устойчивый тренд.

По данным Минздрава РФ, общая численность пациентов с ожирением в стране ежегодно растет на несколько процентов. Однако именно в возрастной когорте «молодые взрослые» наблюдается наибольшая динамика, уточняет эксперт.