Угрожает ли России смертельный вирус Повассан

В CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний минздрава США) сообщили: в стране действительно фиксируется рост случаев заражения вирусом Повассан (Powassan virus, POWV). Это редкий, но опасный патоген, который передается через укусы клещей. С начала 2026 года зарегистрировано уже 7 случаев в трех штатах, в прошлом году их было 76, рост за 10 лет (с 2015 по 2025 годы) - более чем в 10 раз.

Что представляет собой вирус Повассан

Это РНК-содержащий вирус из семейства Flaviviridae (родственный вирусу клещевого энцефалита и также поражающий центральную нервную систему). Переносят этот вирус иксодовые клещи, в первую очередь черноногие (оленьи) клещи, а также клещи, обитающие на белках, бурундуках и мышах.

Особенность этих клещей - они также переносят боррелиоз (болезнь Лайма).

Вирус распространен в основном в северо-восточных штатах США и районе Великих озер. Также фиксируется в Канаде и на российском Дальнем Востоке.

По данным CDC, на июнь 2026 года семь случаев заболевания, вызванных вирусом Повассан, подтверждены в штатах Нью-Джерси, Нью-Гэмпшир и Мэн.

Эксперты связывают рост заболеваемости с изменением климата: теплая и влажная погода продлевает сезон активности клещей, а также способствует росту популяции их животных-хозяев.

Насколько опасен вирус Повассан

Опасность этого вируса не только в тяжелых последствиях, но и в быстром заражении. В отличие от болезни Лайма, заражение вирусом Повассан происходит в течение всего лишь 15 минут после присасывания клеща.

У многих зараженных болезнь протекает бессимптомно или напоминает грипп (температура, слабость, головная боль). Однако в тяжелых случаях вирус поражает мозг, вызывая энцефалит или менингит. Уровень смертности может достигать 10-15%.

Кроме того, у примерно половины пациентов, выживших после тяжелой формы, до конца жизни остаются неврологические проблемы: потеря памяти, нарушение речи, судороги, паралич.

Специфического лечения и вакцины против вируса Повассан не существует. Медицинская помощь сводится к поддерживающей терапии.

Угрожает ли вирус России

Прямой и масштабной угрозы для России вирус Повассан в настоящее время не представляет. Дело в том, что он присутствует на территории России, распространен в некоторых районах Дальневосточного региона.

Впервые этот вирус на территории нашей страны был обнаружен в 1972 году в Приморском крае. Патоген выделили из клещей Haemaphisalis longicornis. Циркулирует он в основном в южных районах Дальнего Востока, распространен локально.

Как и в США, случаи заражения в нашей стране встречаются редко. Опасность в первую очередь грозит людям, посещающим эндемичные регионы. Даже если человек сделал прививку от клещевого энцефалита, от заражения вирусом Повассан это не защищает.

Поэтому главная мера защиты во всем мире - профилактика укусов клещей (использование репеллентов, закрытая одежда, обязательные само- и взаимоосмотры во время и после прогулок на природе).