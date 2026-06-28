Эбола и хантавирус все чаще маскируются под грипп

Лихорадка, головная боль и ломота в мышцах не всегда указывают на сезонную вирусную инфекцию. Такими неспецифическими симптомами могут начинаться и смертельно опасные заболевания — лихорадка Эбола и хантавирусная инфекция. Об этом говорится в серии публикаций в Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

Особое внимание специалисты уделили хантавирусу, который широко распространен в Северной Америке и обычно передается человеку при контакте с зараженными грызунами. Наибольшую тревогу вызывает штамм Анд (Andes virus), поскольку, в отличие от других разновидностей вируса, он способен передаваться от человека к человеку, в том числе воздушно-капельным путем.

Специфических лекарств и вакцин против хантавируса пока не существует. Лечение сводится к поддерживающей терапии, направленной на борьбу с тяжелыми осложнениями, включая сердечно-легочный синдром и поражение почек. Поэтому ключевое значение имеют раннее выявление инфекции и строгая изоляция заболевших.

Не менее опасной остается и лихорадка Эбола. Ее природным резервуаром считаются крыланы, или летучие собаки, а заражение происходит через биологические жидкости и загрязненные поверхности. Наиболее значительных успехов медикам удалось добиться в борьбе со штаммом Заир: благодаря применению вакцин и противовирусных препаратов смертность удалось снизить примерно до 35 процентов.

Однако нынешняя вспышка заболевания в Демократическая Республика Конго вызвана штаммом Бундибугио, против которого пока нет официально одобренных вакцин. По данным специалистов, смертность при этой инфекции может достигать 50 процентов.

Авторы публикаций подчеркивают, что сходство первых симптомов с гриппом или другими распространенными вирусными заболеваниями значительно затрудняет раннюю диагностику. При подозрении на контакт с источником инфекции или поездках в неблагополучные регионы врачи рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью, поскольку своевременное выявление инфекции существенно повышает шансы на выживание.