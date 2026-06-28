Врачи спасли дачника, который едва не отрезал себе ноги мотоблоком

Врачи под Москвой спасли мужчину, который едва не отрезал себе ноги мотоблоком. Дачник самостоятельно обратился за помощью в сергиево-посадскую больницу, сказано в сообщении Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «Макс».

У пострадавшего оказались тяжелые травмы ног после того, как он поработал с мотоблоком на своей даче. Россиянин рассказал, что в какой-то момент его ноги стали ватные и он потерял равновесие, оказавшись прямо под вращающимися фрезами работающей машины.

При осмотре врачи диагностировали множественные рваные раны бедра, голени и стопы. Также состояние пациента осложнялась хроническими заболеваниями: перенесенным ранее инфарктом миокарда, сахарным диабетом 2-го типа и артериальной гипертензией. Врачи предположили, что именно это сочетание болезней могло спровоцировать внезапный приступ слабости.

«К счастью, повреждений костных структур мужчине удалось избежать, однако раны оказались глубокими и сильно загрязнeнными», — заявили в сергиево-посадской больнице.

Там пострадавшему дачнику незамедлительно выполнили первичную обработку ран в операционной и наложили швы.

После пяти дней стационарного лечения пациент был выписан. На данный момент он чувствует себя хорошо.

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