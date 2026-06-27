Правило «трех Н»: как спасти детский зуб после травмы

Детские травмы зубов случаются часто и почти всегда внезапно, а между веселой игрой на площадке и травмой, грозящей потерей зуба, проходит несколько секунд. При быстрых и грамотных действиях сохранить улыбку вполне реально. Что делать родителям, рассказала «Вечерней Москве» стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач Центра естественной стоматологии New Iceberg Ольга Тишкина.

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Первое, что вызывает панику у родителей и ребенка, — появление крови, отметила врач. Из-за того что десны и слизистая рта густо пронизаны капиллярами, ее может быть много даже при небольшой травме. Кровь смешивается со слюной, что создает пугающую картину.

Важно понимать, что большое количество крови далеко не всегда означает тяжелую травму. Достаточно безобидные повреждения могут сильно кровоточить, а довольно серьезные — почти не давать наружного кровотечения. Оценивать тяжесть травмы по крови точно не надо, любое повреждение стоит считать серьезным и требующим обращения к врачу. Даже если кровь быстро остановилась, а боль прошла, — сказала эксперт.

Главное при любой травме — успокоиться самим и успокоить ребенка, а затем понять, что именно произошло. Самые частые происшествия — перелом коронки, когда откалывается кусок зуба, и полный вывих, при котором зуб вылетает целиком.

При сколе: успокоиться и найти фрагмент зуба

Скол — ситуация средней срочности, не требующая немедленной поездки в травмпункт.

Если откололся кусок зуба, нужно постараться найти его. Отколовшийся кусочек врач зачастую может приклеить обратно в тот же день. Цвет, форма и линии скола в таком случае совпадут идеально. Бывает, что найти фрагмент не удается, но и в этом случае восстановление коронки тоже возможно, — объясняет Ольга Тишкина.

Найденный фрагмент надо сразу же положить в молоко, воду или физраствор, чтобы зубная ткань не высохла и не поменяла цвет. Использовать хлоргексидин, перекись или минералку не надо: они испортят цвет и снизят шанс на фиксацию.

Срочно бежать к врачу не нужно, можно дождаться утра, дать ребенку выспаться и спокойно прийти на прием. Но совсем игнорировать травму нельзя: дентин под эмалью пропускает бактерии, и без закрытия скола через недели или месяцы разовьются осложнения.

При вывихе: не медлить и действовать правильно

Вылетевший зуб — ситуация, требующая немедленных действий.

Нужно понять, какой зуб пострадал: постоянный или молочный. Молочный зуб никогда не вставляют обратно, так как это может повредить зачаток постоянного. В такой ситуации достаточно остановить кровь с помощью салфетки и съездить к врачу для контроля, — пояснила Тишкина.

Если зуб постоянный, то нужно найти его как можно скорее и, держа только за белую часть (коронку), постараться вставить обратно в лунку: чем быстрее это произойдет, тем лучше прогноз. Трогать корень не нужно, так как любые прикосновения могут повредить живые клетки, без которых приживление станет невозможным. Испачкавшийся зуб можно аккуратно промыть чистой водой, не используя щетки, пасты или антисептики.

Идеально — если вернуть зуб на место получается в первые секунды или минуты после травмы. Если же это невозможно, надо поместить его в физраствор, молоко или воду, и тут же отправляться к стоматологу.

Не только экстренная помощь, но и наблюдение

Единичным визитом при травме зуба не обойтись. Ребенку нужно будет приходить на контрольные осмотры и после завершения лечения, наблюдение может длиться несколько лет. Это связано с тем, что некоторые осложнения могут развиваться постепенно и важно заметить их своевременно.

Самое главное, что надо запомнить родителям, — это правило «трех Н». Найти зуб или его фрагмент, не трогать корень руками, не откладывать визит к врачу, даже если травма кажется несерьезной, — резюмировала эксперт.

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