Когда в России планируют завершить исследования вакцины от туберкулеза

Российские ученые завершают клинические исследования новой вакцины от туберкулеза для взрослых и намерены зарегистрировать ее в 2027 году. Об этом ТАСС сообщила доктор медицинских наук, профессор директор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

"Учеными института имени Гамалеи (НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи - прим. ТАСС) разработана вакцина GamTBvac, которая находится на третьей фазе клинических исследований. Они должны завершиться в конце текущего года. В следующем году, мы надеемся, будет зарегистрирована", - сказала Васильева.

Вакцина, как пояснила эксперт, является бустерной, то есть усиливающей действие вакцины БЦЖ. Фтизиатр напомнила, что вакцина БЦЖ применяется для защиты маленьких детей от развития тяжелых и смертельных форм туберкулеза. Чтобы усилить иммунитет у взрослых, разработана вакцина GamTBvac для взрослого населения. Она уточнила, что вакцина может применяться для всех, но в первую очередь рассчитана на группу риска.

"Мы надеемся, что группы риска - люди, которые могут заболеть туберкулезом - с использованием этой вакцины будут менее подвержены заболеванию, то есть заболеваемость будет снижаться еще большими темпами", - уточнила Васильева.

После регистрации вакцину ждет еще один этап исследований - пострегистрационный. При этом сейчас в клинических исследованиях задействованы около 20 регионов страны. Также Васильева добавила, что российская вакцина будет предложена странам с высоким бременем туберкулеза - это некоторые страны Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки.

Разработка вакцин

В своем докладе на межрегиональной научно-практической конференции с международным участием "Современная фтизиатрия: от научных достижений к клинической практике" в Оренбурге Васильева отметила, что сейчас БЦЖ - это единственная лицензированная вакцина в мире против туберкулеза. Она обеспечивает умеренную степень защиты от развития тяжелых форм туберкулеза у младенцев и детей младшего возраста. При этом БЦЖ не защищает должным образом подростком и взрослых, на долю которых приходится почти 90% случаев передачи туберкулеза.

Васильева отметила, что в мире разработаны и проходят испытания две вакцины. В Российской Федерации разработаны четыре вакцины, и одна из них превосходит по своим качествам международный вариант. Это две профилактические и две лечебные вакцины.

"Мы не то что не отстаем, мы все равно идем на полшага вперед от мировой тенденции по развитию. <…> Предотвратить развитие туберкулеза можно вакцинацией", - напомнила Васильева.

Согласно представленной презентации, Россия исключена из списка стран ВОЗ с высоким бременем туберкулеза и занимает лидирующие позиции в мире по темпам снижения заболеваемости. С 2016 по 2025 годы на 55% снизилась заболеваемость и на 61% снизилась смертность. Ежегодно с 2020 года Россия обновляет исторические минимумы по показателям заболеваемости и смертности от туберкулеза. По итогам 2025 года это 23,9 и 3,0 на 100 тыс. человек.