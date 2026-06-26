Врач заявил о важности ИИ в здравоохранении для определенных регионов РФ

Искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в медицине. Он особенно актуален в удаленных российских регионах, где нет соответствующих служб и доступности. Об этом заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава, главный внештатный кардиолог министерства Евгений Шляхто, слова которого передает РИА Новости.

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«Мы получили больного одного из Ленинградской области с разрывом аорты. Это счастливый случай, что он остался живой. Он поступил в больницу, где не было КТ, но по рентгену ИИ сказал, что здесь есть изменения, что нужно дополнительное исследование», — рассказал Шляхто в ходе сессии ПМЮФ.

По его мнению, в дальнейшем этой технологией будут пользоваться все.

При этом ИИ заменит тех людей, которые не умеют думать, рассуждать и критически мыслить, добавил Шляхто. Он отметил, что, например, качество документов и аналитических докладов, которые созданы с помощью ИИ, уже заметно улучшилось. Однако людям важно не потерять способность мыслить самостоятельно.