В регионе модернизируют первичное звено здравоохранения

В Саратовской области успешно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая входит в национальный проект — "Продолжительная и активная жизнь".

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На заседании регионального правительства областной министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил, что это наиболее эффективный механизм укрепления материально-технической базы медорганизаций.

Например, благодаря программе, которая работает в регионе с 2021 года, планомерно обновляется диагностическая база больниц и поликлиник. Для девяти организаций будет приобретено 10 единиц тяжелого медицинского оборудования.

Также в текущем году запланирован ремонт 12 объектов здравоохранения, в трех медучреждениях ремонтные работы уже завершены.

Кроме того, до конца года предусмотрены закупка и монтаж 43 модульных конструкций, в том числе для фельдшерско-акушерских пунктов.

«На сегодняшний день вопросы выделения земельных участков для установки модульных конструкций решены. Подрядными организациями ведутся работы по монтажу свайного поля. Приступили к монтажу модульных конструкций в Энгельсском районе, а также отделения врача общей практики в Федоровском районе», — рассказал Владимир Дудаков.

Как отметил министр, ведомство и главные врачи районных больниц ведут систематический контроль за соблюдением поставщиками обязательств по исполнению контрактов.

Сэкономленные при проведении торгов средства будут также направлены на приобретение медицинского оборудования и проведение дополнительных ремонтных работ.

По данным областного министерства здравоохранения сейчас в регионе укомплектованность поликлиник врачами составляет 89,4 процента, а средним медперсоналом — 92,7 процента.

Для решения кадровой проблемы в области действует целый комплекс мер социальной поддержки медиков. Так врачи при трудоустройстве получают единовременную денежную выплату, за работу в сельской местности предусмотрена прибавка к окладу на 25 процентов, компенсируются расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Также медработников обеспечивают служебным жильем.

В этом году в районные больницы после обучения придет 297 выпускников медвуза, получавших образование по целевым направлениям. Также врачами-стажерами будут трудоустроены после успешного окончания первого года обучения 234 ординатора.