Специалист рассказал, на что влияет микробиота

В Екатеринбурге проходит международный конгресс "Врач-Пациент-Общество: наука и жизнь".

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Город принимает форум в шестой раз и традиционно площадкой для обсуждения актуальных проблем специалистами профессионального сообщества в сфере медицинской науки и реального здравоохранения становится Уральский экономических университет (УрГЭУ).

В работе конгресса принимают участие специалисты из множества стран мира, в том числе Южной Кореи, Ирана, Китая, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

«Программа обширная. Будут обсуждаться вопросы молекулярной генетики и искусственного интеллекта. Программа затронет интересы абсолютно всех специалистов», — сказала в приветственном слове министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Она отметила, что область первой в стране запустила проект по тестированию всех младенцев на наличие у них врожденных иммунных заболеваний. Сейчас эта практика распространена на все российские регионы, что позволяет в первые же дни жизни малыша выявлять патологию, а значит, увеличивает шанс оперативно ее скорректировать.

Современный подход к изучению влияния мельчайших организмов (микробиоты, живущей в человеке) на его здоровье и развитие представил в докладе научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, заместитель президента российской академии наук Валерий Черешнев.

Как подчеркнул ученый, уже доказано, что на процессы регуляции функций организма человека влияют не только нервная, эндокринная и иммунная системы, но и микробиота. В результате исследований выяснилось, что в теле человека обитает более сотни триллионов различных микроорганизмов (до 60 процентов — в толстом кишечнике) и они влияют на развитие казалось бы далеких от желудочно-кишечного тракта заболеваний таких как аллергия, онкология, аутизм, деменция, шизофрения, сахарный диабет и так далее. Сейчас ученые во всем мире исследуют роль пробиотиков, их влияние на иммунную систему человека в борьбе с различными заболеваниями. Это направление активно развивается и в России.

В ходе конгресса состоится Российско-Китайский симпозиум. Предусмотрены встречи на дискуссионных площадках: слет пациентских организаций, круглые столы по междисциплинарным и межотраслевым вопросам. Пройдет форум специалистов клинической иммунологии и генетики стран СНГ, всероссийская конференция "Математика в медицине".