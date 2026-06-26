Названо заболевание, незаметно разрушающее кости 40% взрослых

Остеопения — снижение минеральной плотности костей — встречается примерно у 40% взрослых во всем мире, однако часто остается незамеченной до тех пор, пока не происходит перелом или не проводится денситометрия, рассказала Хасмик Жасмин Самвелян, старший преподаватель биомедицинских наук Университета Англия Раскин. Об этом сообщает портал The Conversation.

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Кость — динамическая ткань, непрерывно обновляющаяся за счет процессов резорбции и образования. До середины третьего десятка жизни эти процессы сбалансированы, и костная масса достигает пика. Затем потеря костного вещества начинает постепенно превышать его образование. Главным ускоряющим фактором у женщин становится снижение уровня эстрогена в период менопаузы: примерно каждая вторая женщина старше 50 лет перенесет хрупкий перелом. Курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, недостаточное потребление кальция и витамина D дополнительно усугубляют картину.

Диагностируют остеопению с помощью DXA-сканирования — рентгенологического метода оценки плотности кости. Результат выражается в виде Т-балла: значение от −1,0 до −2,5 указывает на остеопению, ниже −2,5 — на остеопороз. Важно понимать, что переход от остеопении к остеопорозу не является неизбежным.

Ранняя диагностика открывает возможности для вмешательства. Упражнения с нагрузкой — ходьба, бег, танцы, силовые тренировки — стимулируют костеобразование и улучшают баланс, снижая риск падений. Упражнения типа тай-чи укрепляют мышцы и координацию. Достаточное потребление кальция и витамина D поддерживает плотность кости. Для пациентов с высоким риском переломов или уже имеющих хрупкие переломы могут быть назначены антирезорбтивные препараты, замедляющие разрушение костной ткани.